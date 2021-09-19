Yürekler ağza geldi! Milli futbolcu Merih Demiral, rakibinden yediği acımasız dirsek darbesinden sonra kanlar içinde kaldı
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, deplasmanda Salernitana'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 45. dakikasında rakibinin attığı dirsekle milli futbolcumuzun yüzünün kanlar içinde kalması yürekleri ağza getirdi. Oyuna devam edemeyen Merih, devre arasında kenara alındı.
Atalanta, İtalya Serie A'nın 5. haftasında ligin yeni ekibi Salernitana'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral, 45. dakikada rakibinin dirseğiyle yerde kaldı.
DEVRE ARASINDA OYUNDAN ÇIKTI
Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 75. dakikada Duvan Zapata attı. Maçın 45. dakikasında rakibinin acımasızca dirsek atmasından sonra Merih Demiral'ın kaşı açıldı, hemen müdahale edilen milli futbolcumuz devre arasında oyundan çıkarıldı.
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