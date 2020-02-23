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Yunusemreli basketbolcular galibiyet serisini sürdürdü

Yunusemre Belediyespor Kulübü Basketbol U12 Kız Takımı, 8 Eylül'ü mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

23.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:05
Yunusemreli basketbolcular galibiyet serisini sürdürdü

Belediyespor Kulübü U12 Kız Takımı, 8 'ü mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.


Yunusemre Belediyespor Kulübü Basketbol U12 Kız Takımı, Turgutlu Salonu'nda 8 Eylül Takımıyla karşılaştı. 4. maçına çıkan Yunusemreli potanın sultanları, rakibini 41-12 mağlup ederek dörtte dört yaptı. Yunusemre Belediyespor Kulübü grubunda Basketmania, Spil Basketbol, Sekiz Eylül, Turgutlu Belediyespor takımları ile mücadele ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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