Yunus Akgün Göztepe maçında neden yok? Yunus Akgün sakat mı, cezalı mı, Galatasaray'dan gitti mi?

Süper Lig'de geride kalan 34 haftada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi. Galatasaray, 37. haftada yarın Göztepe'ye konuk olacak. Peki, Yunus Akgün sakat mı, cezalı mı, Galatasaray'dan gitti mi? Yunus Akgün Göztepe maçında neden yok?

GALATASARAY'IN KAMP KADROSUNDA ŞU FUTBOLCULAR BULUNUYOR:

Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Atakan Ordu, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Efe Akman, Alvaro Morata, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina

GALATASARAY 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Galatasaray, yarın kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Bu sezon ligin ilk 6 haftasını kayıpsız geçiren sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 7. haftadaki 3-3'lük Kasımpaşa beraberliği ile sonlanmıştı. Bu haftaya kadar ligde daha üst üste 7 maç kazanamayan "Cimbom", yarın Göztepe'yi mağlup etmesi halinde sezondaki ilk 7 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar ligde 17 maçlık galibiyet serisine sahip olmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre cezalı Fernando Muslera ile Gabriel Sara'nın yanı sıra Victor Osimhen, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

GALATASARAY'DA 2OYUNCU CEZALI

Galatasaray'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, cezası sebebiyle yarın oynanacak maçta görev alamayacak.

Ligin 36. haftasındaki Bellona Kayserispor karşılaşmasında sarı kart gören Gabriel Sara ile Fernando Muslera, cezası sebebiyle yarın forma giyemeyecek.

YUNUS AKGÜN NEDEN YOK?

Yunus Akgün'ün neden kadroda olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

GALATASARAY'DA ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 3 futbolcu, Göztepe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Dries Mertens, yarın sarı kart görmeleri durumunda 38. haftadaki RAMS Başakşehir maçında oynayamayacak.