Yünsa'nın ilk yarı cirosu yüzde 32 arttı

08.08.2019 16:34

Yünlü kumaş üreticisi Yünsa Genel Müdürü Nuri Refik Düzgören şirketin cirosunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artırdığını belirtti.

Yünsa'nın 2019 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Düzgören, geçtiğimiz yıl, ihracat odaklı hareket ederek cironun yüzde 69'unu ihracat yoluyla gerçekleştirdiklerini altını çizerken, "Yılın ilk yarısında ciromuzun yüzde 69'u ise ihracat kanalıyla gerçekleşti. 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve Türkiye'de sektörümüzde yapılan ihracatın yüzee 70'ini tek başımıza gerçekleştiriyoruz. Dünya toplam kumaş pazarının yaklaşık yüzde 5.0'ini karşılıyoruz. 2019'daki ana stratejimiz ihracat yaptığımız müşterilerimizin değişen pazar ihtiyaçlarına sektörde en hızlı cevap veren üreticilerden biri olmak. Dünyadaki rekabetçi gücümüzü artırmak, tekstil ihracatındaki lider konumumuzu pekiştirmek, ihracattaki payımızı artırmak için katma değeri yüksek, hızlı ve inovatif ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA