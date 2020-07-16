Yumurta üretimi 5 ayda yıllık yüzde 0.8 arttı Tavuk yumurtası üretimi, yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.8 artışla 8 milyar 375 milyon adete yükseldi.

Tavuk yumurtası üretimi, yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.8 artışla 8 milyar 375 milyon adete yükseldi.

Türkilye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerine göre, tavuk yumurtası üretimi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 3.0 ve yıllık bazda da yüzde 2.3 artışla 1.66 milyar adete yükseldi.

TÜİK verilerine göre, Mayıs'ta tavuk eti üretimi aylık bazda yüzde 2.0 ve yıllık bazda yüzde 5.0 düşüşle 183 bin 616 tona geriledi.Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 5.1, kesilen tavuk sayısı yüzde 4.5, hindi eti üretimi yüzde 0.9, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 0.8 arttı.

Mayıs ayında aylık bazda, kesilen tavuk sayısı yüzde 4.0 azalarak 102 milyon 218 bin adete gerilerken, hindi eti üretimi yüzde 27.6 artarak 5 bin 108 tona yükseldi. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA