Yüksekova'da 1000 liralık sosyal yardım evlerde teslim ediliyor HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüs salgınına yönelik açıklanan ekonomi paketinde yer alan ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 100 liralık yardım, PTT şubelerinin önünde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle evlerde ödenmeye başlandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüs salgınına yönelik açıklanan ekonomi paketinde yer alan ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 100 liralık yardım, PTT şubelerinin önünde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle evlerde ödenmeye başlandı.

Koronavirüs salgınına yönelik açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinde ihtiyaç sahibi ailelere verilmesi kararlaştırılan sosyal yardımlar, PTT şubelerinin önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmayarak uzun kuyruklar oluşunca, evde verilmesi kararlaştırıldı. Artık yapılan yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelere evlerinde teslim ediliyor.Bu kapsamda Yüksekova ilçesinde yardımlar, evlerde dağıtılma başlandı. Yüksekova Kaymakamlığı, sosyal yardımların, Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde, polis, mahalle bekçileri ve imamlarla evlere dağıtılmaya başlandığını açıkladı.

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Kaynak: DHA