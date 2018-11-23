Yüksek İhracat Maliyetleri Popcorn İhracatını Durdurdu

Popcornun yemlik mısır gibi algılanarak izne tabi tutulup ekstra gözetim belgesi istendiğini ve bu uygulamaların yol açtığı yüksek maliyetin popcorn ihracatını durdurduğunu belirten sektör temsilcileri, yemlik mısır ile popcornun ihracatta ayrı ayrı değerlendirilmesini talep etti.

Yüksek İhracat Maliyetleri Popcorn İhracatını Durdurdu

Popcornun yemlik mısır gibi algılanarak izne tabi tutulup ekstra gözetim belgesi istendiğini ve bu uygulamaların yol açtığı yüksek maliyetin popcorn ihracatını durdurduğunu belirten sektör temsilcileri, yemlik mısır ile popcornun ihracatta ayrı ayrı değerlendirilmesini talep etti.

Kaynak: Dunya.com

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