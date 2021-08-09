Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde sağlık kontrolü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde sağlık kontrolü

Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde sağlık kontrolü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sporcular sağlık kontrolünden geçti.

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sporcular sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon hazırlıkları için toplanan Merkezefendili sporcular kentteki özel bir sağlık kuruluşunda sağlık kontrollerine girdi. Sağlık testinde basketbolculara kardiyolojik muayene, EKG, solunum fonksiyonu, efor testi, akciğer, kan ve idrar tahlili yapıldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi sezonun ilk antrenmanını Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıp özel hazırlık turnuvalarıyla lige kadar hazır hale gelmeye çalışacak.


Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde sağlık kontrolü
Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde sağlık kontrolü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Acun Ilıcalı Burcu Biricik Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mete Gazoz Burak Elmas Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde sağlık kontrolü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:46:42. #1.16#

title