Yukatel Merkezefendi Belediyesi ilk yabancı transferini yaptı
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi ilk yabancı transferini yaptı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi ilk yabancı transferini yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezonu 11.8 dakika, 5.2 ribaund, 1.5 asist ortalamasıyla tamamlayan Amerikalı Jeremy Hollowell ile anlaştı.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezonu 11.8 dakika, 5.2 ribaund, 1.5 asist ortalamasıyla tamamlayan Amerikalı Jeremy Hollowell ile anlaştı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 1994 doğumlu, 2.03 metre boyunda, 2017'de Georgia State çıkışlı Hollowell, Meksika ve İsrail Liglerinde oynadıktan sonra Yunanistan'ın Ionikos Nikaias takımının formasını giyen ve sezonu 11.8 dakika, 5.2 ribaund, 1.5 asist ortalamasıyla tamamlayan Amerikalı Jeremy Hollowell ile anlaştı. İlk yabancı transferini yapan Merkezefendi Belediyesi'nde Asbaşkan Gökhan Gökşin, bir çok oyuncu ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Bilindiği üzere kadromuzda Altan Erol, Ümit Sonkol, Hakan Yapar ve Serkan Menteşe ile yeniden anlaştık. Yerli transferinde ise Yiğitcan Turna ve Thomas Akyazılı ailemize katıldılar. İlk yabancı oyuncumuzu da transfer ettik. Denizlimize hayırlı olsun. Taraftarlarımız bizi izlemeye devam etsinler" diye konuştu.

"Taraftarlarımızın gönlü rahat olsun"

Asbaşkan Veli Tefenlili ise yabancı transferi konusunda aceleci olmadıklarını ve bu konuda ince eleyip sık dokuyacaklarını ifade etti. Tefenlili" Öncelikle takımın iskeletini koruduk. Yeni sezonda yine iddialı bir kadro kurarak Denizlililere yakışan bir takım oluşturacağız. Taraftarlarımızın gönlü rahat olsun" dedi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Genel Menajeri Evren Yenice ise, "Öncelikle her zaman bize sonsuz destek veren Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan'a teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuz ve başkanımız Veli Deveciler'le uyum içindeyiz. Kendilerine teşekkür ederim. Transferde bir hayli yol aldık. Önümüzdeki süreçte yine yeni isimler takımımıza katılacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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