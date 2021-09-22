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Futbol: Süper Lig

AA / Murat Asil - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan ÇimenYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah (Dk.87 Fernandes), İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 87 Yasir Subaşı), Thiam (Dk. 90 İlhan Parlak), Mensah (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen

Yukatel Kayserispor : Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah (Dk.87 Fernandes), İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 87 Yasir Subaşı ), Thiam (Dk. 90 İlhan Parlak), Mensah (Dk. 87 Mane), Cardoso (Dk. 68 Kemen)

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 46 Ömer Bayram), Assunçao, Oğulcan Çağlayan (Dk. 58 Diagne), Emre Kılıç (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Taylan Antalyalı (Dk. 81 Atalay Babacan), Feghouli (Dk. 46 Morutan), Mustafa Muhammed

Goller: Dk. 39 ve 53 (Penaltıdan) Thiam, Dk. 45 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Hosseini, DK. 75 Lung (Yukatel Kayserispor), Dk. 37 Oğulcan Çağlayan, Dk. 59 Assunçao, Dk. 90+4 Diagne (Galatasaray)

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 yendi.

51. dakikada ceza sahası içerisinde yüksekten gelen topa röveşata yapmak isteyen Thiam'dan seken top Yedlin'den döndü. VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, topun Yedlin'in koluna çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

53. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından filelerle buluşturdu: 3-0.

63. dakikada Yedlin'in pasında ön direkte topu kontrol eden Mustafa Muhammed'in dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Mustafa Muhammed'in kafayla indirdiği topla altı pas içerisinde buluşan Nelsson'un vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Murat Asil - Spor Haberleri
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