Yukatel Denizlispor, sosyal medyada tepki çeken Vali Ali Fuat Atik'e destek verdi
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Yukatel Denizlispor, sosyal medyada tepki çeken Vali Ali Fuat Atik'e destek verdi

19.10.2020 10:11 | Son Güncelleme: 19.10.2020 10:22

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, koronavirüs denetimleri sırasında yaptığı uyarıları dikkate almayan dönercinin kapatılması emrini veren ancak sosyal medyadan gelen tepki sonrası özür dileyen Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e destek verdi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüs denetimleri sırasında bir dönercideki çalışanların eldiven takmadığını fark etmiş, yaptığı uyarıları dikkate almayan çalışana sinirlenerek işletmenin kapatılması emrini vermişti.

Vali Atik'in bu kararı sosyal medyada bir hayli tepki çekerken, Denizli Valiliği'nden Ali Fuat Atik imzalı yapılan açıklamada olaydan dolayı yaşanan üzüntü dile getirilmiş ve Vali Atik özür dilemişti. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklama yaparak, "Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır. Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

"KARALAMA KAMPANYASI AMACINA ULAŞAMAYACAK"

Bu gelişmelerin ardından Vali Atik'e futbol dünyasından destek geldi. Denizli'yi Süper Lig'de temsil eden Yukatel Denizlispor, yaptığı açıklamada Ali Fuat Atik'in yanlarında olduklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehrimize ayak bastığı andan itibaren halkımıza ve kulübümüze büyük ilgi gösteren, güler yüzlü ve samimi tavırlarıyla kendisini vatandaşlarımıza sevdiren Sayın Valimiz Ali Fuat Atik'in tek düşüncesinin Denizli halkının sağlığı olduğunu bilmekteyiz. Bu sebeple kendisi hakkında başlatılan karalama kampanyasının amacına ulaşamayacağını biliyor, Sayın Valimiz Ali Fuat Atik'in yanında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yukatel Denizlispor, sosyal medyada tepki çeken Vali Ali Fuat Atik'e destek verdi
Yukatel Denizlispor, sosyal medyada tepki çeken Vali Ali Fuat Atik'e destek verdi

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