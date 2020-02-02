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Yukatel Denizlispor, Göztepe maçına hazır

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

02.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:56
Yukatel Denizlispor, Göztepe maçına hazır

Yukatel , Süper Lig'in 20. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışması yaptı. İdman pas çalışması ile sona erdi.

Denizli temsilcisinde Tiago Lopes, Hadi Sacko ve Tolgahan Acar'ın sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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