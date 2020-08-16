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Yukatel Denizlispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yukatel Denizlispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
16.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 16.08.2020 20:46

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yaklaşık bir saat çalıştı.

Isınma ve koşu ağırlıklı geçen idman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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