Yukatel Denizlispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yaklaşık bir saat çalıştı.

Isınma ve koşu ağırlıklı geçen idman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA