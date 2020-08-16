Yukatel Denizlispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
16.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 16.08.2020 20:46
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yaklaşık bir saat çalıştı.
Isınma ve koşu ağırlıklı geçen idman, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA