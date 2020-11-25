Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi
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Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

25.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:50

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Prosinecki ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiği belirtildi.

Sezon başında Yukatel Denizlispor'un başına geçen Robert Prosinecki, beklenen başarıyı yakalayamadı. Prosinecki yönetiminde, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de toplam 9 maça çıkan yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalarda yalnızca 1 galibiyet, 2 beraberlik alabildi.

Türkiye Kupası'nda Turgutluspor ile mücadele eden Denizlispor'da 2-1'lik mağlubiyetin faturası Prosinecki'ye kesildi.

"KARŞILIKLI OLARAK ANLAŞILARAK YOLLAR AYRILDI"

Yeşil-siyahlı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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