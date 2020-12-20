Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek 6 hafta sonra galibiyetle tanıştı
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Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek 6 hafta sonra galibiyetle tanıştı

20.12.2020 18:16 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:32
Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek 6 hafta sonra galibiyetle tanıştı

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Denizlispor sahasında Alanyaspor'u 1-0 yendi. Yalçın Koşukavak yeni takımının başında çıktığı ilk maçta lideri 10 kişiyle geçmiş oldu. Aytemiz Alanyaspor ise son 4 haftadaki 3. yenilgisini almış oldu.

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Yalçın Koşukavak'ın takımı Denizlispor ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Denizlispor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 9. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Ani gelişen Denizlispor akınında sağ kanattan iyi bindiren Mesanovic yerden ortasını yaptı, kale alanında Juanfran'la anlaşamayan kaleci Marafona'dan seken topu Rodallega tamamladı.

Denizlispor'da Radoslaw Murawski, 71. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

DENİZLİSPOR'UN 6 HAFTALIK HASRETİ BİTTİ

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor 9 puana yükselerek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. Denizlispor'un 6 haftalık 3 puan hasreti de son buldu. Denizlispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımının başında ilk maçında 3 puanı kapmasını bildi. Alanyaspor ise 26 puanda kaldı ve son 4 haftadaki 3. yenilgisini görmüş oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Malatyaspor'u konuk edecek.

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