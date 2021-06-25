Yüce Auto Skoda "hiçbir çalışanı işten çıkarmama" kararını devam ettirecek
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Yüce Auto Skoda "hiçbir çalışanı işten çıkarmama" kararını devam ettirecek

Yüce Auto Skoda 'hiçbir çalışanı işten çıkarmama' kararını devam ettirecek
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Kovid-19'un başladığı Mart 2020'de sektöre öncülük ederek aldıkları "hiçbir çalışanı işten çıkarmama" uygulamasını kısa çalışma ödeneği bitince de devam ettireceklerini bildirdi.

Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Kovid-19'un başladığı Mart 2020'de sektöre öncülük ederek aldıkları "hiçbir çalışanı işten çıkarmama" uygulamasını kısa çalışma ödeneği bitince de devam ettireceklerini bildirdi.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, kısa çalışma ödeneği uygulamasının 30 Haziran'da sona ereceğini anımsatarak, zor bir dönemden geçmelerine rağmen, iyi ve kötü günde çalışanlarının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini anlattı.

Tüm bayilerin de aynı düşünce ve çaba içinde olduğunu kaydeden Yüce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Unutmayalım ki bu günleri hep birlikte aşarak, yine aynı ekiplerle, yolumuza büyüyerek devam edeceğiz. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Halen süren salgın döneminin başlangıcında hep birlikte yaşadığımız zor süreci, dayanışma ve karşılıklı iyi niyetle aştık ve aşmaya devam ediyoruz. Bizler her şeyin devletten beklenmemesi gerektiği terbiyesiyle yetiştik. Bayi teşkilatlarımızda dahil olmak üzere hiçbir çalışanımız ile yollarımızı ayırmadık. Bu kararımıza devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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