Yozgat'ta taksi ücretlerine zam geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yozgat'ta taksi ücretlerine zam geldi

Yozgat'ta taksi ücretlerine zam geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yozgat'ta taksimetre açılış ücreti 5 liradan 10 liraya çıktı.

Yozgat'ta taksimetre açılış ücreti 5 liradan 10 liraya çıktı. Kilometre başı da 4.5 lira yerine 6 lira işleyecek.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, il merkezinde hizmet veren taksici esnafının taksimetre ücretlerine 5 yıldır zam yapılmadığını ve yeniden düzenlemesi için talebini Yozgat Belediye Meclisine iletti. Taksici esnafının talebini dikkate alan Yozgat Belediyesi, Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı sonrası meclis kararı ile taksimetre açılış ücretini 10 lira olarak belirledi.

Meclis kararına göre 5 lira olan taksimetre açılış ücreti 10 liraya, kilometre ücreti ise 6 liraya yükseltildi. 30 lira olan 1 saat bekleme süresini ise 42 liraya çıkardı. Kararın ardından taksi şoförleri taksimetre atarlarını güncellemeye başladı.

Taksici esnaflarından Selahattin Yılmaz, 5 seneden beri taksi ücretlerine zam yapılmadığını ve düzenlemenin mecburiyetten kaynaklandığını belirtti. Şoför esnafının maliyetlerinin her geçen gün arttığını da söyleyen Yılmaz, "Meclis kararı sonrası oluşan zam taksici esnafını mutlu etti. Yaklaşık 5 yıldır zam gelmiyordu. Bu sene zam yapılması uygun görüldü. Yapılan zammın ardından şoför arkadaşlarımız araçlarının taksimetre atarlarını güncellemeye başladı. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı ise, "Yozgat'ta uzun yıllar taksi ücretlerine zam gelmiyordu. Eski tarife de şoför esnaflarımızı bir hayli zorlamaya başlamıştı. Benzine, mazota, gaza zam geldi. Araçların kasko ve sigorta giderleri arttı. Taksimetre ücretlerinin düzenlenmesi artık mecburiyet haline gelmişti. Belediye meclisine olan talebimiz olumlu karşılandı ve meclisimizin aldığı karar bizleri memnun etti. Taksimetre açılış ücreti 5 liradan 10 liraya kilometre ücreti ise 6 liraya çıkarıldı" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Yozgat'ta taksi ücretlerine zam geldi
Yozgat'ta taksi ücretlerine zam geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Hande Erçel Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yozgat'ta taksi ücretlerine zam geldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 11:17:17. #1.14#

title