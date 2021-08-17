Yozgat'ta taksi ücretlerine zam geldi

Yozgat'ta taksimetre açılış ücreti 5 liradan 10 liraya çıktı.

Yozgat'ta taksimetre açılış ücreti 5 liradan 10 liraya çıktı. Kilometre başı da 4.5 lira yerine 6 lira işleyecek.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, il merkezinde hizmet veren taksici esnafının taksimetre ücretlerine 5 yıldır zam yapılmadığını ve yeniden düzenlemesi için talebini Yozgat Belediye Meclisine iletti. Taksici esnafının talebini dikkate alan Yozgat Belediyesi, Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı sonrası meclis kararı ile taksimetre açılış ücretini 10 lira olarak belirledi.

Meclis kararına göre 5 lira olan taksimetre açılış ücreti 10 liraya, kilometre ücreti ise 6 liraya yükseltildi. 30 lira olan 1 saat bekleme süresini ise 42 liraya çıkardı. Kararın ardından taksi şoförleri taksimetre atarlarını güncellemeye başladı.

Taksici esnaflarından Selahattin Yılmaz, 5 seneden beri taksi ücretlerine zam yapılmadığını ve düzenlemenin mecburiyetten kaynaklandığını belirtti. Şoför esnafının maliyetlerinin her geçen gün arttığını da söyleyen Yılmaz, "Meclis kararı sonrası oluşan zam taksici esnafını mutlu etti. Yaklaşık 5 yıldır zam gelmiyordu. Bu sene zam yapılması uygun görüldü. Yapılan zammın ardından şoför arkadaşlarımız araçlarının taksimetre atarlarını güncellemeye başladı. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı ise, "Yozgat'ta uzun yıllar taksi ücretlerine zam gelmiyordu. Eski tarife de şoför esnaflarımızı bir hayli zorlamaya başlamıştı. Benzine, mazota, gaza zam geldi. Araçların kasko ve sigorta giderleri arttı. Taksimetre ücretlerinin düzenlenmesi artık mecburiyet haline gelmişti. Belediye meclisine olan talebimiz olumlu karşılandı ve meclisimizin aldığı karar bizleri memnun etti. Taksimetre açılış ücreti 5 liradan 10 liraya kilometre ücreti ise 6 liraya çıkarıldı" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı