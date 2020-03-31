Youri Tielemans'ın AS Monaco Formasıyla En İyi Anları Belçikalı orta saha Youri Tielemans'ın 2 sezon geçirdiği AS Monaco formasıyla toplamda 65 maça çıktı. Tielemans'ın Fransız ekibinin formasıyla geçirdiği en iyi anları Dugout farkıyla sizler için derledik.

Belçikalı orta saha Youri Tielemans'ın 2 sezon geçirdiği AS Monaco formasıyla toplamda 65 maça çıktı. Tielemans'ın Fransız ekibinin formasıyla geçirdiği en iyi anları Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout