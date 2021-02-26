Younes Belhanda'nın Instagram paylaşımı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları güçlendirdi
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Younes Belhanda'nın Instagram paylaşımı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları güçlendirdi

26.02.2021 07:46 | Son Güncelleme: 26.02.2021 08:05

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Younes Belhanda'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Sarı-kırmızılı takımda geleceği tartışma konusu olan Faslı orta sahanın Instagram hesabından doğum gününün kutlandığı videoya, ''Galatasaray aileme büyük teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım!'' notunu düşmesi veda iddialarını güçlendirdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın doğum günü kutlandı. Tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sezon sonunda kontrat yenilemeyeceğine yönelik iddiaları güçlendirdi.

Younes Belhanda'nın Instagram paylaşımı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları güçlendirdi

"SİZLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIM!"

Instagram hesabından takım arkadaşlarının doğum gününü kutladığı videoyu paylaşan Faslı orta saha "Galatasaray aileme büyük teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım!" notunu düştü. Galatasaray formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 8 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

Younes Belhanda'nın Instagram paylaşımı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları güçlendirdi
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