Younes Belhanda: Kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum
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Younes Belhanda: Kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra hangi takıma imza atacağı merak konusu olan Younes Belhanda, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la anlaşmaya verdi. Yeni takımındaki ilk röportajını veren Faslı futbolcu, "Galatasaray'da 4 sene geçirdim ancak yeni bir dönemin zamanı geldi. Adana Demirspor'dayım ve kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda, Adana Demirspor'la anlaştı. Yayıncı kuruluşa röportaj veren Faslı futbolcu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Younes Belhanda'nın açıklamalarından satır başları:

"SUNULAN BÜYÜK PROJE İLGİMİ ÇEKTİ"

"Türkiye'de taraftar her zaman yanında olduğunu hissettiriyor. Buraya gelmeden önce bu derece olduğunu bilmiyordum. Adana Demirspor'u tercih etmenin nedeni kulübün hedefleri oldu. Başkanın projeleri beni iki günde ikna etti. Proje üzerine konuştuk, yeni stattan, yeni tesislerden bahsedildi, sunulan büyük proje ilgimi çekti

"YENİ BİR DÖNEMİN ZAMANI GELDİ"

Galatasaray'da 4 sene geçirdim ancak yeni bir dönemin zamanı geldi. Adana Demirspor'dayım ve kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum. Galatasaray'a karşı kazanmamız gereken bir maç oynayacağız.

"ADANA DEMİRSPOR İÇİN BAŞARI LİMİTİ YOK"

Galatasaray'ın şampiyon olması için transfer edilmiştim. Görevimi tamamladığımı düşünüyorum. Galatasaray'da iyi anılar ve kupalar biriktirdim. Adana Demirspor için bir başarı limiti yok. Hedefimiz hep kazanmak olacak"

Younes Belhanda: Kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum
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