Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık
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Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık

24.09.2020 15:03 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:16

Porto'nun Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'la anlaşma sağlayan Beşiktaş'a ünlü yorumcu Cem Dizdar'dan eleştiri geldi. Aboubakar'ın son dönemde az sayıda maç oynadığını söyleyen Dizdar, "Sen kendi çocuğuna yatırım yapsana. Üstümü başımı parçalayacağım artık" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 3 yıl sonra yeniden kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar için ünlü yorumcu Cem Dizdar çok sert ifadeler kullandı.

2016/17 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 28 yaşındaki Kamerunlu golcünün 2 yıldır çok az maç oynadığını vurgulayan Dizdar, sürekli aynı isimler üzerinden transfer planlarının yapılmasını eleştirdi.

"ÜSTÜMÜ BAŞIMI PARÇALAYACAĞIM ARTIK"

Siyah-beyazlı takımın elinde 3 tane forvet oyuncusu bulunduğunu belirten ünlü yorumcu, "Aboubakar 2 senede 9 maç oynamış. Resmen hatıra satın alıyorsun. Sürekli transferde aynı isimler üzerinde döngü yaşıyoruz. Umut var, Güven var, Larin var. Elinde varlığın var. Sen kendi çocuğuna yatırım yapsana. Üstümü başımı parçalayacağım artık" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar'la 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık
Haber Yorumları (1)
MARDİNLİ: Her ne kadar cem dizdarı artist ve ukala tavırlarından ötürü sevmesem de, bu konuda haklı. forma için can atan binlerce genç dururken elin yabancılarına bu kadar paralar vermek. . ayıptır yahu
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