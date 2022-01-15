Yönetici Işıtan Gün'ün uygunsuz paylaşımları taraftarı çileden çıkarttı! Burak Elmas da kayıtsız kalamadı - Haberler Spor
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Yönetici Işıtan Gün'ün uygunsuz paylaşımları taraftarı çileden çıkarttı! Burak Elmas da kayıtsız kalamadı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün'ün geçmiş yıllarda attığı uygunsuz tweetler gündem oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Işıtan Gün'ün istifa etmesi için kampanya başlattı. Başkan Burak Elmas, Işıtan Gün'ün yaptıklarının kabulü olmadığını açıkladı.

Galatasaraylı taraftarlar, Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün'ün geçmiş yıllarda yaptığı uygunsuz paylaşımlardan sonra çılgına döndü. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Işıtan Gün'ün istifa etmesi için kampanya başlattı.

Yöneticinin uygunsuz paylaşımları taraftarı çileden çıkarttı! Burak Elmas da kayıtsız kalamadı

"KABUL ETMEMİZ MÜNKÜN DEĞİL"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Işıtan Gün'ünpaylaşımları üzerine açıklama geldi. Burak Elmas, "Kabul etmemiz münkün değil. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Işıtan Gün, konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır" paylaşımı yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
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Yöneticinin uygunsuz paylaşımları taraftarı çileden çıkarttı! Burak Elmas'tan cevap geldi

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