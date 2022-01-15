Yönetici Işıtan Gün'ün uygunsuz paylaşımları taraftarı çileden çıkarttı! Burak Elmas da kayıtsız kalamadı

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün'ün geçmiş yıllarda attığı uygunsuz tweetler gündem oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Işıtan Gün'ün istifa etmesi için kampanya başlattı. Başkan Burak Elmas, Işıtan Gün'ün yaptıklarının kabulü olmadığını açıkladı.