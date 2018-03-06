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Yolumuza Alternatif Bank Olarak Devam Edeceğiz

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, ABank'ın yoluna Alternatif Bank olarak devam edeceğini belirterek, "Sektörün üzerinde büyüme performansımız ile önümüzdeki 5 yıl bizi iyi bir noktaya götürecek, buna inancımız tam. Bunun için kolları sıvadık.

Yolumuza Alternatif Bank Olarak Devam Edeceğiz

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, ABank'ın yoluna Alternatif Bank olarak devam edeceğini belirterek, "Sektörün üzerinde büyüme performansımız ile önümüzdeki 5 yıl bizi iyi bir noktaya götürecek, buna inancımız tam. Bunun için kolları sıvadık." dedi

Kaynak: Dunya.com

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