Yolumuza Alternatif Bank Olarak Devam Edeceğiz
Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, ABank'ın yoluna Alternatif Bank olarak devam edeceğini belirterek, "Sektörün üzerinde büyüme performansımız ile önümüzdeki 5 yıl bizi iyi bir noktaya götürecek, buna inancımız tam. Bunun için kolları sıvadık.
Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, ABank'ın yoluna Alternatif Bank olarak devam edeceğini belirterek, "Sektörün üzerinde büyüme performansımız ile önümüzdeki 5 yıl bizi iyi bir noktaya götürecek, buna inancımız tam. Bunun için kolları sıvadık." dedi
Kaynak: Dunya.com