Yolumuza Alternatif Bank Olarak Devam Edeceğiz

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, ABank'ın yoluna Alternatif Bank olarak devam edeceğini belirterek, "Sektörün üzerinde büyüme performansımız ile önümüzdeki 5 yıl bizi iyi bir noktaya götürecek, buna inancımız tam. Bunun için kolları sıvadık." dedi