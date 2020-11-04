Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor

Uyuşturucu bağımlılığı ve bipolar bozukluk nedeniyle zor günler yaşayan ve yol kenarında yemekle para dilenirken görülen eski basketbolcu Delonte West'in rehabilitasyona girmesini sağlayan NBA takımı Dallas Mavericks'in sahibi Marc Cuban, West'in son halini paylaştı. Eski yıldızın hızla iyileşme gösterdiği dikkatlerden kaçmadı.

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, eski oyuncusu Delonte West'in rehabilitasyon sürecinde nasıl ilerlediğine dair bir güncelleme paylaştı.

Cuban'ın Twitter'da paylaştığı iki fotoğraftan birinde West ve frizbi diskleri tutan diğer üç kişi görüldü. Diğerinde ise, West'in nehir gibi görünen bir yerde kürek çektiği göze çarptı.

"TIRMANIŞI SÜRÜYOR"

Cuban, "Hepimiz bugünle ilgili harika hissettirecek bir şeyler aradığımız için, işte sizlere Delonte West ile ilgili son güncellememiz. Hala zorlu bir savaşta, ama tırmanışı sürüyor!" şeklinde bir tweet attı.

Dallas'ın sahibi, internette West'in köprünün altında uyuduğu ve yiyecek ve para dilendiği görülen birçok fotoğraf paylaşıldığını gördükten sonra, eski oyuncusunun uyuşturucu bağımlılığıyla başa çıkmak için hızlıca harekete geçmiş ve West'in rehabilitasyona girmesini sağlamıştı.

NBA'de sekiz sezon oynamış olan eski NBA guardı kariyerinde maç başına 9.7 sayı, 3.6 asist ve 2.9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.