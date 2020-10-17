Yol çalışmasında elektrik direkleri devrildi
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Yol çalışmasında elektrik direkleri devrildi

17.10.2020 13:52 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:56
Yol çalışmasında elektrik direkleri devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı-Besni ilçeleri arasındaki yol yapımı esnasında elektrik direkleri devrildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı-Besni ilçeleri arasındaki yol yapımı esnasında elektrik direkleri devrildi.

Gölbaşı-Besni karayolu üzerinde bir süredir devam eden yol çalışmaları devam ederken, küçük bir aksaklık yaşandı. Yol çalışmaları esnasında elektrik direkleri yan yattı. Yan yatan direkler nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Akım kesildikten sonra yan yatan eklektik direkleriyle ilgili ekipler çalışma yaparak aksaklığı giderdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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