YÖK'ten üniversite programlarındaki isim kargaşasına son verecek düzenleme

02.11.2019 10:57

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ön lisans ve lisans programlarında benzer içerikli lisans programlarının yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yaptıklarını bildirdi.