YÖK'ten üniversite programlarındaki isim kargaşasına son verecek düzenleme
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ön lisans ve lisans programlarında benzer içerikli lisans programlarının yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yaptıklarını bildirdi.
02.11.2019 10:57
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ön lisans ve lisans programlarında benzer içerikli lisans programlarının yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yaptıklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com