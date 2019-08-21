YÖK'ten DGS için şartlı kayıt müjdesi

Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihlerinde, yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak daha sonra mezuniyet hakkı elde eden öğrenciler, gelecek bahar yarı yılı başlangıcına kadar kayıt yaptırabilecek.

21.08.2019 17:00
YÖK'ten DGS için şartlı kayıt müjdesi

Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihlerinde, yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak daha sonra mezuniyet hakkı elde eden öğrenciler, gelecek bahar yarı yılı başlangıcına kadar kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: Dunya.com

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