YÖK'ten DGS için şartlı kayıt müjdesi

21.08.2019 17:00

Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihlerinde, yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak daha sonra mezuniyet hakkı elde eden öğrenciler, gelecek bahar yarı yılı başlangıcına kadar kayıt yaptırabilecek.