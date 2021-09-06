F.Bahçeli Pelkas'ın skandal görüntüsü! Kadın gazetecinin yanında idrar yaptı

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'ın PAOK döneminde saha kenarına idrarını yaptığı görüntüler gündemi salladı. Avrupa Ligi'nde Olimpik Donetsk karşılaşmasında reklam panolarının arkasına geçen Pelkas, idrarını yaptı. O anlara tanıklık eden kadın gazeteci de yönünü değiştirdi.