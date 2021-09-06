F.Bahçeli Pelkas'ın skandal görüntüsü! Kadın gazetecinin yanında idrar yaptı
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F.Bahçeli Pelkas'ın skandal görüntüsü! Kadın gazetecinin yanında idrar yaptı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'ın PAOK döneminde saha kenarına idrarını yaptığı görüntüler gündemi salladı. Avrupa Ligi'nde Olimpik Donetsk karşılaşmasında reklam panolarının arkasına geçen Pelkas, idrarını yaptı. O anlara tanıklık eden kadın gazeteci de yönünü değiştirdi.

Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi Pelkas'ın PAOK dönemindeki ilginç vukuatı sosyal medyanın gündemine düştü. Avrupa Ligi'nde oynanan Olimpik Donetsk karşılaşmasında gazetecilere aldırış etmeyen Yunan futbolcu, reklam panolarına idrarını yaptı.

Yok artık Pelkas! Kadın gazetecinin yanında saha kenarına idrarını yaptı

HERKES ŞAŞIRDI

Bu anlara tanıklık eden kadın gazeteci de tebessüm ederek yönünü çevirdi. Pelkas'ın bu görüntüsü futbolseverleri bir hayli şaşırttı.

F.Bahçeli Pelkas'ın skandal görüntüsü! Kadın gazetecinin yanında idrar yaptı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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F.Bahçeli Pelkas'ın skandal görüntüsü! Kadın gazetecinin yanında idrar yaptı - Haberler Spor
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