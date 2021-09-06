F.Bahçeli Pelkas'ın skandal görüntüsü! Kadın gazetecinin yanında idrar yaptı
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'ın PAOK döneminde saha kenarına idrarını yaptığı görüntüler gündemi salladı. Avrupa Ligi'nde Olimpik Donetsk karşılaşmasında reklam panolarının arkasına geçen Pelkas, idrarını yaptı. O anlara tanıklık eden kadın gazeteci de yönünü değiştirdi.
Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi Pelkas'ın PAOK dönemindeki ilginç vukuatı sosyal medyanın gündemine düştü. Avrupa Ligi'nde oynanan Olimpik Donetsk karşılaşmasında gazetecilere aldırış etmeyen Yunan futbolcu, reklam panolarına idrarını yaptı.
HERKES ŞAŞIRDI
Bu anlara tanıklık eden kadın gazeteci de tebessüm ederek yönünü çevirdi. Pelkas'ın bu görüntüsü futbolseverleri bir hayli şaşırttı.