YK Enerji insan hayatını ve doğayı ön plana alarak elektrik üretiyor

YK Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mesut Serhat Dinç, "2020'de Orman Genel Müdürlüğü ile ortaklarımız Limak & IC Holding arasında imzalanan '3 Yılda 1 Milyon Ağaçlandırma Sözleşmesi' kapsamında 300 bin fidan dikimi kurumumuz adına gerçekleştirildi" dedi.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mesut Serhat Dinç, şirket olarak 2020'de salgına rağmen sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini dile getirerek 2021 hedeflerini sıraladı. İnsan hayatını ve doğal yaşamı öncelikleyerek elektrik ürettiklerini söyleyen Dinç, 2 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını dile getirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan ve yürüttüğü madencilik faaliyeti ile bölge halkına 2 bin kişinin üzerinde istihdam sağladıklarını aktaran Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş (YK Enerji) Mesut Serhat Dinç, 2020 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşıladıklarını anlatan Dinç, elektrik üretiminde yerli ve milli kaynakların kullanımının yanı sıra istihdam yaratılmasının da önemine değinerek, "Enerjiyi en fazla katma değeri yaratarak üretmek, ülkelerin gelişmişlik seviyesi açısından en önemli faktörlerden biridir. Dolayısıyla biz de şirket olarak yeraltı kaynaklarımızı en doğru şekilde ülke ekonomimize kazandırmak içini çaba sarf ediyoruz. 6 yıl önce, Yeniköy Kemerköy santrallerini devraldığımız ilk günden bu yana insan hayatını ve doğayı ön plana alarak, sürdürülebilir kalkınmaya öncelik vererek üretim yapıyoruz. Bu konudaki hassasiyetimizi her zaman sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Dinç,"Çevre izni, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Çevre Yönetim Sistemi ve Motor Yağı Değişim ve Tehlikeli Madde Faaliyet belgelerini almaya hak kazandık ve lisans başvurularımızı yaptık. Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi'ni ülkemizde ilk hak eden kurumlardan biri olduk. Bu yıl, Sıfır Atık Belgemizi bir üst seviyeye taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ormanlık bir alandayız. Bu anlamda yaban hayatını da korumaya gayret gösteriyoruz. Ekolojik dengeyi sağlayan birçok can dostumuzla aynı sahayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Amaçlarının kolektif bir yaklaşımla bölgesel potansiyeli destekleyici güçlü üretim fırsatlarını tespit etmek olduğunu belirten Dinç, "Özellikle bölgedeki kadın ve gençler için istihdam ve gelir modeli ortaya koyarak örnek teşkil etmek istiyoruz. 2020 yılı içerisinde çevredeki köy okullarına kütüphane yapılmasını ve kütüphanesi olan okullara ise kitap temini sağladık. Bu yıl desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Yine geçen yıl olduğu gibi çevre köy okullarımızda enerji sektörünün ve farklı meslek gruplarının tanıtımlarına, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularında farkındalık artırıcı eğitimlerimize devam ediyoruz. Ayrıca yatırım ortaklarımız Limak & IC Holding Vakıfları tarafından verilen burslardan çevre köylerimizde okuyan dezavantajlı öğrencilerimizin faydalanmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

"2020'DE 400 BİN FİDAN DİKTİK"

Zeytine sahip çıkmayı ve sürdürülebilir tarıma destek olmayı hedeflediklerini belirten Dinç "2020 yılında gerçekleştirdiğimiz, çevresel ve toplumsal kalkınmaya yönelik çalışmalardan biri olarak Orman Genel Müdürlüğü ile ortaklarımız Limak & IC Holding arasında imzalanan '3 Yılda 1 Milyon Ağaçlandırma Sözleşmesi' kapsamında 300 bin fidan dikimi kurumumuz adına gerçekleştirildi. Buna ilaveten, Kömür Üreticileri Derneği'nin yaptığı ağaçlandırma çalışmalarında 100 bin fidan dikimi yapılarak toplam 400 bin ağaç diktik. Çalışmalarımız kapsamında zorunluluk gereği yerinden sökülen zeytin ağaçlarının, uygun görülen yerlere nakledilmesini çok önemsiyor ve bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Niyetimiz zeytine sahip çıkmak ve sürdürülebilir tarıma destek olmak" ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜREL MİRASIMIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

Kültürel mirasa sahip çıkmak konusunda hassasiyetlerini dile getiren Dinç "Maden çalışma alanlarımızda İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Milas Müze Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile işbirliği halindeyiz. Kültürel mirasımız bizim için değerli ve mutlaka korunması gerektiğinin bilincindeyiz. Maden sahamızda çıkan kalıntıların ilk bulunduğu günden bu yana, YK Enerji sponsorluğunda Milas Ören Arkeopark Alanı'na taşınmasını sağlıyoruz. Milas Ören Arkeopark Alanı, bünyesinde barındırdığı eserlerle birlikte tarihin tam 7 ayrı dönemine ışık tutar halde arkeologlarımız tarafından dizayn ediliyor. Böylesine önemli bir kültürel projeye katkı vermek bizler için gurur verici" dedi.

"KEMERKÖY'DE REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Çevre halkıyla sürekli temas halinde olduklarını belirten Mesut Serhat Dinç "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın bizzat üstünde durduğu bir konu olan termik santrallerde rehabilitasyon çalışmalarına 240 Milyon Euro yatırımla başladık ve yatırım planlamamızı büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Uluslararasi iki büyük firma ile yaptığımız çalışmalar ile ilave 1200 kişi istihdam edildi. Halihazırda sahadaki görevleri kesintisiz devam ediyor. Diğer taraftan hassasiyet gösterdiğimiz bir diğer konu olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından emisyonlarımız 7 gün 24 saat takip ediliyor. Devam eden rehabilitasyonlarla emisyonlarımızın azaltılması ve ülkemizin bu konudaki mevcut durumunun iyileştirilmesine katkı vermek de hedeflerimiz arasında yer alıyor. 25 çevre köy ile kamu kurum ve kuruluşları, yerel ve ulusal medya temsilcileri ile sürekli temas halindeyiz. Kendilerinden aldığımız tüm geri bildirimleri, talepleri ve önerileri büyük bir hassasiyetle değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı