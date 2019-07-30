Yılport Samsunspor hazırlık maçında Bayrampaşa'yı 3-0 yendi

0 kazandı.

Kırmızı-beyazlılar sahaya Ahmet Altın, Enes İslam İlkin, Erkam Reşmen, Nuri Terliksiz, Ramazan Çevik, Yılmaz Özeren, Oğuz Gürbulak, Samet Asatekin, İlyas Kubilay Yavuz, Onur Eriş ve Muhammet Beşir 11'i ile çıktı. İlk yarıyı Muhammet Beşir'in attığı golle 1-0 önde tamamlayan Samsunspor'da, ikinci yarı Nurullah Aslan, Yalçın Kılınç, Aytaç Sulu, Ferhat Çulcuoğlu, Atabey Çiçek, Bahattin Köse, Ahmethan Köse, Guido Koçer, Gökhan Meral ve Bünyamin Cesur Karataş oyuna dahil oldu. İkinci yarıda Enes İslam İlkin ve Atabey Çiçek'in golleri ile karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Maçı Burak Özcan, Harun Terin ve Azad İlhan yönetti. Dördüncü hakem olarak ise Tuğba Üçüncü görev aldı.

Karşılaşmayı Başkan İsmail Uyanık, Yönetim Kurulu Üyesi Berati Olgun, Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Teknik Menajer Yücel Uyar izledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA