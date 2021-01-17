Yılport Samsunspor, hazırlık maçında 3-0 galip
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Yılport Samsunspor, hazırlık maçında 3-0 galip

17.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:36
Yılport Samsunspor, hazırlık maçında 3-0 galip

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor ile Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor ile Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.Yılport Samsunspor sahaya; "Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Kevin Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Edwin Gyasi, Brica Dja Djedje, Vukan Savicevic, Burak Çalık, Gökhan Karadeniz ve Nadir Çiftçi" 11'i ile çıktı. İlk yarıyı Vukan Savicevic'in attığı golle 1-0 önde tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda "Ahmet Altın, Furkan Köse, Guido Koçer, İlyas Kubilay Yavuz, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Gökhan Alsan, Rahman Buğra Çağıran, Enes İslam İlkin, Ferhat Çulcuoğlu, Veli Çetin ve Oğuz Gürbulak" oyuna dahil oldu.Fatsa Belediyespor ise sahaya; "Kadir Balcı, Bilalcan İner, Enver Yıldız, Gökhan Açıkgöz, Yiğit Köse, Emre Usta, Muhammed Burak Çelik, Onur Hafızoğlu, Mehmet Seçme, Tevfik Doğukan Pala ve Fatih Arat 11'i ile çıktı. İkinci yarı ise "Abdullah Çiçek, Emrah Günaydın, Doğukan Bulut, Kemal Bolat, Mertcan Yener, Furkan Tokbaş, İsmail Bulut, Hacı Şükrü Çiçek ve Ömürcan Çavuşoğlu" oyuna dahil oldu.İkinci yarıda Kevin Boli ve Oğuz Gürbulak'ın golleri ile Samsunspor karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Maçı Erdem Mertoğlu, Eray Pınar, Coşkun Yalçın yönetti. Dördüncü hakem olarak ise Berkay Yavuz görev aldı.


- Samsun
Yılport Samsunspor, hazırlık maçında 3-0 galip
Yılport Samsunspor, hazırlık maçında 3-0 galip
Yılport Samsunspor, hazırlık maçında 3-0 galip
Yılport Samsunspor, hazırlık maçında 3-0 galip
Yılport Samsunspor, hazırlık maçında 3-0 galip
Yılport Samsunspor, hazırlık maçında 3-0 galip
Yılport Samsunspor, hazırlık maçında 3-0 galip
Yılport Samsunspor, hazırlık maçında 3-0 galip
Yılport Samsunspor, hazırlık maçında 3-0 galip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLLİ

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