Yılport samsunspor: 0-1

29.09.2019 21:44

STAT: Afyon Zafer

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Hakan Yoldaş(xx),Berkay Daban (xx)

AFJET AFYONSPOR: Mehmet Doğan (xx), Doğan Ateş (xx), Onur Ramazan Toprak (xx), İlker Avşar (xx), Mehmet Tosun (xx)(Dk.53 Oktay Kancı x), Caner Solmaz (xx)(Dk.80 Emre Tosun x), Fatih Selimhan Solmaz (xx), Mehmet Tayfun Dingil (xx), Ali Kılıç (xx), İsmet Benli (xx), Aykut Uluç (xx)(Dk.71 Aykut Çift x)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan (xx) - Caner Arıcı (xx)(Dk.89 Enes İslam İlkiz), Yalçın Kılınç (xx), Ramazan Çevik (xx), İlyas Kubilay Yavuz (xx), Gökhan Arslan (xx), Ferhat Çulcuoğlu (xx), Gökhan Meral (xx), Samet Asatekin (xx)(Dk.75 Oğuz Gürbulak x), Erkam Reşmen (xx), Bahattin Köse (xx) (Dk.84 Atabey Çiçek x)

GOL: Dk.65 Bahattin Köse (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: İlker Avşar, Mehmet Tayfun Dingil (Afjet Afyonspor) - Caner Arıcı (Yılport Samsunspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afjet Afyonspor, Yılport Samsunspor'a kendi sahasında 1-0 mağlup oldu.

3'üncü dakikada Afjet Afyonspor hücumunda savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topla buluşan Onur Ramazan'ın vuruşunda savunmadan seken topu İlker ağlara gönderdi ancak ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

28'inci dakikada Afjet Afyonspor rakip kalede etkili oldu. Onur Ramazan'ın yerden ceza alanına gönderdiği pasta topa gelişine vuran Mehmet Tosun topu az farkla yandan auta gönderdi.

39'uncu dakikada ön alanda baskı kurarak üst üste gol girişimlerinde bulunan Afjet Afyonspor'da ceza alanı dışında topla buluşan Doğan Ateş rakiplerinden kurtulduktan sonra uzak köşeye plase bir vuruş yaptı ancak top kaleci Nurullah'ta kaldı.

45+1'inci dakikada gelişen Yılport Samsunspor atağında savunmadan ileriye çıkan Gökhan Meral'in ceza alanına yaptığı ortaya yükselen Bahattin'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Mücadeledenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıda ilk etkili atak Yılport Samsunspor'dan geldi. Sağ kanattan hücuma çıkan Caner'in ceza alanına gönderdiği yüksek topta pozisyonu takip eden Bahattin'in vuruşunda top yandan auta gitti.

56'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Kubilay'ın vuruşunda köşeye uzanan kaleci Mehmet Doğan topu tokatlayarak kornere çeldi.

65'inci dakikada savunmada pas yapan Afjet Afyonspor'da Caner'in geri pasında araya giren Bahattin Köse topu kaleci Mehmet Doğan'dan kurtararak boş kaleye bıraktı ve deplasmanda takımını öne geçirdi: 0-1.

76'ncı dakikada Yılport Samsunspor atağında savunma arkasına sarkan Bahattin savunmadan kurtardığı topla kaleci Mehmet Doğan ile karşı karşıya kaldı ancak son anda araya giren Fatih Selimhan'ın ters vuruşunda kaleci topu son anda tokatlayarak kornere gönderdi.

90+5'inci dakikada kontrataktan rakip kalede pozisyona giren Yılport Samsunspor'da ceza alanı sol çaprazından ceza alanına giren Oğuz kaleci Mehmet Doğan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan vurdu, top kaleciye çarparak kornere gitti. Maçta başka pozisyon olmadı ve Yılport Samsunspor deplasmanda Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA