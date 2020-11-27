Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor
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Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor

27.11.2020 17:28 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:41
Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor

Teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın yoğun bakım tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Koronavirüs tanısı aldığı 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedavisi süren teknik direktör Yılmaz Vural, oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Yılmaz Vural'ın tedavisi ventilatör (solunum cihazı) altında devam ediyor.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"19 Kasım'da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır."

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AİLESİNDEN AÇIKLAMA: SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI

Yılmaz Vural'ın ailesi, sosyal medyadan deneyimli teknik adamın durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Tecrübeli teknik adamın oksijen ihtiyacının arttığını belirten aile, "Babamız COVID-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır" mesajını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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