Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor

Teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın yoğun bakım tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.