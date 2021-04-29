Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı
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Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı

Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Karşılaşmanın 2'inci dakikasında Epureanu, ceza sahasına hareketlenen Cenk Ahmet'i düşürdü ve serbest vuruş kararı verildi. 4'üncü dakikada topun aşına geçen Emrah, Messi ile özdeşleşen yumuşak plase vuruşuyla barajın üstünden topu ağlara gönderdi. Duran top kullanılmadan önce gözleriyle dikkatle pozisyonu süzen Aydınus, şık gol sonrasında bir süre ağlara baka kaldı. Yılmaz Vural golden sonra kendisine yapılan tezahüratları selamlayarak kabul etti.

Yılmaz Vural geldikten sonra şaha kalkan Erzurumspor, Başakşehir maçının ilk yarısında da fırtına gibiydi. İlk dakikalarda İstanbul ekibini ablukaya alan Doğu Anadolu ekibi, rakibine zor anlar yaşattı. Karşılaşmanın ilk dakikalarına Epureanu damga vurdu. Tecrübeli stoper yaptığı hatalarla Aykut Kocaman'ı çıldırttı, 15 dakikada kırmızı gördü. Epureanu, ilk olarak maçın başında yaptığı faulle Erzurum'a ikramda bulundu.

LİONEL MESSİ GOLÜ

4'üncü dakikada yay noktasından kullanılacak serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Emrah, yumuşak bir plase vuruşuyla topu barajın üstünden aşırtarak ağlara gönderdi. Frikik kullanılırken eğilerek pozisyonu süzmeye gayret eden hakem Aydınus, gol olduktan sonra bir süre ağlardan gözlerini alamadı.

Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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