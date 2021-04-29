Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı

Karşılaşmanın 2'inci dakikasında Epureanu, ceza sahasına hareketlenen Cenk Ahmet'i düşürdü ve serbest vuruş kararı verildi. 4'üncü dakikada topun aşına geçen Emrah, Messi ile özdeşleşen yumuşak plase vuruşuyla barajın üstünden topu ağlara gönderdi. Duran top kullanılmadan önce gözleriyle dikkatle pozisyonu süzen Aydınus, şık gol sonrasında bir süre ağlara baka kaldı. Yılmaz Vural golden sonra kendisine yapılan tezahüratları selamlayarak kabul etti.