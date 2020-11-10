Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu
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Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu

10.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:49

Türk futbolunun en önemli isimlerinden Yılmaz Vural, başarılı bir dönem geçirdiği Adana Demirspor'dan neden ayrıldığına dair sorulan bir soruyu yanıtlarken kulağının arkasını göstererek bir espri yaptı ve programın konuklarının gülüşmelerine neden oldu.

Türk futbolunun en renkli teknik direktörlerinden olan Yılmaz Vural, A Spor'da katıldığı Son Sayfa programında 2 sezon önce Adana Demirspor'dan gönderiliş hikayesini anlattı.

Adana ekibinde başarılı bir dönem geçirmesine karşın gönderilen Vural, o dönem yaşananları anlatırken esprili bir dil kullanmayı ihmal etmedi.

KULAĞININ ARKASINI GÖSTERDİ, STÜDYODA HERKES GÜLDÜ

"Vallahi bilmiyorum neden ayrıldığımı" diyen tecrübeli teknik adam, "Gaziantep FK'yı yendik, otele gittik. Başkan geldi, galibiyetten dolayı tebrik etti. Sonra iki idareci gelip 'Hocam biz seninle devam etmek istemiyoruz' dedi. Ben de onlara, (kulağının arkasını göstererek) 'Bir tek burası kaldı. Dolayısıyla size niye diye sormayacağım. Kendinize göre haklı bir nedeniniz var ki devam etmek istemiyorsunuz' dedim. Sonra aldım bavulumu, bindim uçağa İstanbul'a geldim. Bu kadar" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural'ın yaşanan olayları anlatırken kulağının arkasını göstererek yaptığı espri, programdaki konukların gülüşmelerine neden oldu.

Son olarak Akhisarspor'da görev yapan 67 yaşındaki teknik direktör, o tarihten bu yana herhangi bir takımda görev yapmadı.

Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu
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