Yılmaz Vural, Erzurumspor'un başındaki ilk galibiyetini sonunda aldı
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Yılmaz Vural, Erzurumspor'un başındaki ilk galibiyetini sonunda aldı

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Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Denizlispor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Denizli'de oynanan karşılaşmayı kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Erzurumspor oldu. Yılmaz Vural, böylece Erzurum'daki ilk galibiyetini elde etti.

Erzurum'un golünü 2. dakikada Emrah attı. Denizli Rodallega ile 46'da Rodallega'nın 40 metreden attığı golle beraberliği yakaladı. 64'te bir kez daha sahneye çıkan 35 yaşındaki yıldız, takımını 2-1 öne geçirdi. Pes etmeyen Erzurum, Rashani ile 79 ve 86'da 3-2'yi yakaladı ve maçı kazandı. Yılmaz Vural ile 4. maçında ilk galibiyetini alan Erzurum, puanını 31'e yükseltirken, 6 haftadır kazanamayan Denizlispor ise 26 puanda kaldı.

HAFTAYA MALATYA SINAVI

Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor ise evinde Malatyaspor'u konuk edecek. Denizli'yi mağlup ederek moralini yükselten Yılmaz Vural'ın öğrencileri, iyi oyunun yanı sıra alınan bu skorla haftaya Malatya maçına daha moralli çıkacak. Vural'ın takımının zafer serisine ihtiyacı var.

Yılmaz Vural, Erzurumspor'un başındaki ilk galibiyetini sonunda aldı
Yılmaz Vural, Erzurumspor'un başındaki ilk galibiyetini sonunda aldı
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