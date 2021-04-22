Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
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Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı. Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın isteği doğrultusunda Erzurum ekibi, El Kabir, Chahechouhe ve Manuel da Costa'nın sözleşmelerini feshetti.

BB Erzurumspor'da Beşiktaş maçı sonrası Teknik Direktör Yılmaz Vural bazı futbolcuları takımda istemediğini yönetime iletti. Bu talep doğrultusunda Erzurumspor'da Aatif Chahechouhe, Manuel da Costa ve El Kabir'le karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Süper Lig ekibi ayrılığı böyle duyurdu: Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda futbol takımımızdan Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe ve El Kabir'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

ATIF KARARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 34. haftadaki Beşiktaş maçı öncesi bazı futbolcuları kadro dışı bırakmıştı. Özellikle takım kaptanı Aatif Chahechouhe'nin gönderilme kararı şaşkınlık yarattı.

Faslı oyuncu, devre arası Karagümrük'ten transfer edilmiş ve 15 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Da Costa, 14 maçta 2 gol kaydederken, 11 maça çıkan El Kabir, skor katkısı sağlayamadı.

Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
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