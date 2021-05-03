Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti
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Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti

Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti
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Fenerbahçe, sahasında düşme hattında yer alan Erzurum engelini 3-1'lik skorla rahat geçti. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren mavi-beyazlıların teknik direktörü Yılmaz Vural, yabancı futbolcuları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti. Vural, "Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Burası dingonun ahırı mı? Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, bakın yabancılar bize neler yapıyor" dedi.

Düşme hattında yer alan Erzurumspor, Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 kaybederken, mavi-beyazlılarda Ricardo Gomes'in oyuna girmeyi reddetmesi maça damga vurdu. Karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, futbolcusunu ağır sözlerle eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti.

Yılmaz Vural'ın açıklamaları şöyle:

"UEFA'YA ŞİKAYET ETMİŞLER"

"Yabancı oyuncularımız 2 ay maaşlarını alamadıklarında UEFA'ya şikayette bulunuyorlar ama gelirken Türkiye'nin şartlarını bilmeleri lazım. Ben 34 yıldır hiçbir zaman zamanında paramı alamadım. Federasyona verseniz, mahkemeye verdiler diyorlar. Yabancıların sözleşmeleri o kadar bağlayıcı ki, oynasın ya da oynamasın ne vadettiyseniz kuruşu kuruşuna alıyor. 4 oyuncuyu kadroya almadım, gidip UEFA'ya şikayet etmişler. Burayı dingonun ahırı gibi sanıyorlar. Genç hocaların üzerinde baskıları oluşuyor. Biz karar alıyoruz, yönetim kurulu da aldığımız kararlara saygı duydu. Adam antrenmana çıkıyor, 'Ya hoca boşver oyun oynayalım' diyor.

"BUNLARI OTELE BİLE GETİRMESİNLER"

Gomes de oyuna girmek istemedi, ayağım iyi değil dedi, hiçbir şeyi yok, oynamak istemedi. Maç öncesinde ekonomik olarak sıkıntıları olduğu için oynamak istemiyor. Rica ettim, sana ihtiyacımız var, oyuna gir dedim, girmem dedi. Diğerini çıkardık, soyunma odasında bize etmediği küfür bırakmamış. Allah sabır veriyor, birkaç sene olsa döversin, ahlaksızlık. Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Burası dingonun ahırı mı? Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, bakın yabancılar bize neler yapıyorlar, görün."

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