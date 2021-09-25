Yılmaz Akbaşlı: 'Mücadele yönünden her takımla kafa kafaya oynuyoruz ama golü zor buluyoruz' - Haberler Spor
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Yılmaz Akbaşlı: "Mücadele yönünden her takımla kafa kafaya oynuyoruz ama golü zor buluyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yılmaz Akbaşlı:

Adanaspor Teknik Direktörü Yılmaz Akbaşlı, mağlup oldukları BB Erzurumspor maçının ardından, "Golü kendi kalemize atmamız moralimizi bozdu.

Adanaspor Teknik Direktörü Yılmaz Akbaşlı, mağlup oldukları BB Erzurumspor maçının ardından, "Golü kendi kalemize atmamız moralimizi bozdu. Mücadele yönünden her takımla kafa kafaya oynuyoruz ama eksiğimiz gol. Bunu kısa sürede giderip daha iyi sonuçlar alacağız" dedi.

TFF 1. Lig'in yedinci haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'a 3-1 mağlup olan Adanaspor'da Teknik Direktör Yılmaz Akbaşlı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Akbaşlı, iyi mücadele ettiklerini fakat golü erken bulamadıklarını ifade ederek, "Maça iyi başladık. Bizim kaçırdığımız golün aynı pozisyonundan gol yedik. Golü kendi kalemize atmamız bizim moralimizi bozdu. Mücadele yönünden her takımla kafa kafaya oynuyoruz ama eksiğimiz gol. Bunu kısa sürede giderip daha iyi sonuçlar alacağız. Erzurumspor'u kutluyorum" dedi. - ERZURUM

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Haber: Yılmaz Akbaşlı: 'Mücadele yönünden her takımla kafa kafaya oynuyoruz ama golü zor buluyoruz' - Haberler Spor
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