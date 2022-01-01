Yıllık yatırımcı rehberi (4)

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu, yüzde 174,55 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 101,01 yükselişle 2021'in en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde 2021'in en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: