Yıllar Önce "Kendimi Alman Hissediyorum" Diyen Mesut Özil'in, Vatan Hesapsız Kitapsız Sevilir Paylaşımı Olay Oldu!
2010 yılında Almanya-Türkiye maçında ıslıklanan ve tepkilere "Ben kendimi Alman hissediyorum" sözleriyle karşılık veren Arsenalli Mesut Özil, "Vatan hesapsız kitapsız sevilir." paylaşımıyla olay oldu.
Arsenal forması giyen Mesut Özil, Payitaht Abdülhamid izlediği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Deneyimli oyuncu bu paylaşıma, "Vatan hesapsız kitapsız sevilir" yazdı. Türk asıllı Alman oyuncunun bu paylaşımı olay oldu. Mesut'un 2010 yılında söylediği sözleri hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, ünlü futbolcuyu tiye aldı.
İşte o paylaşım:
"KENDİMİ ALMAN HİSSEDİYORUM"
2010 yılında oynanan Almanya-Türkiye maçında Türk taraftarlar tarafından ıslıklanan ve konuyla ilgili açıklama yapan Mesut Özil, "Türkiye için oynamadığım için bazıları kendini üzgün hissediyor bunu anlayabiliyorum. Ama bir çok kez söyledim, ben kendimi Alman hissediyorum." demişti.
YORUMLAR (76)
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TABİ Kİ GEÇMİŞTE ÖYLE DEMELİYDİ AVRUPANIN TÜM OYUNLARINA KARŞI UFAK BİR OYUN YAPMAK REVA OLMAMALIDIR HELAL OLSUN SANA ÖZİL TÜRKLÜK DAMARLARINDA DOLAŞAN ASİL KANDA MEVCUTTUR BUNA İNANIYORUZ ÖZİLLLCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kim kendini nasil his ediyorsa öyledir hic kimsenin bir digeri gibi olma mecburiyeti yoktur birakin artik vatan milet sakarya gibi safsataligi..Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Milli takım tercihine ve kendimi Alman hissediyorum demene her zaman saygı duydum ama bunu yapma! Siz de öğrenmişsiniz artık Türkiye''de nasıl prim yapacağınızı.Cevap Yaz 6 1 Yayından KaldırMAVİ ŞİMŞEK: aynen öyle3 Yayından Kaldır
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Aslında Mesut Ozil alman milli takımında yaşadıklarından sonra anladi kim olduğunu ben alman hissediyorum diye kendini avuttu ırkçılığı gördü kullanildigni anladi aklı başına geldi şimdi Türküm diyor.kaç kişi inanır o ayrı...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır