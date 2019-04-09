Yıllar Önce "Kendimi Alman Hissediyorum" Diyen Mesut Özil'in, Vatan Hesapsız Kitapsız Sevilir Paylaşımı Olay Oldu!

Arsenal forması giyen Mesut Özil, Payitaht Abdülhamid izlediği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Deneyimli oyuncu bu paylaşıma, "Vatan hesapsız kitapsız sevilir" yazdı. Türk asıllı Alman oyuncunun bu paylaşımı olay oldu. Mesut'un 2010 yılında söylediği sözleri hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, ünlü futbolcuyu tiye aldı.

İşte o paylaşım:

"KENDİMİ ALMAN HİSSEDİYORUM"

2010 yılında oynanan Almanya-Türkiye maçında Türk taraftarlar tarafından ıslıklanan ve konuyla ilgili açıklama yapan Mesut Özil, "Türkiye için oynamadığım için bazıları kendini üzgün hissediyor bunu anlayabiliyorum. Ama bir çok kez söyledim, ben kendimi Alman hissediyorum." demişti.