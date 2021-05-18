Yılın transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızı için teklifini yaptı
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Yılın transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızı için teklifini yaptı

Yılın transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızı için teklifini yaptı
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Vincent Aboubakar sakatlığı sonrası takımını şampiyonluk yolunda yalnız bırakmıştı. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Senegalli futbolcu için siyah-beyazlılar 2 milyon euroluk teklif yaptı. Bu sezon hücum hattında sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'nin de yıldız golcüyü kadrosuna katmak için devreye girdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin 2.5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu Aboubakar'ın 3.5 milyon euro istediği öne sürüldü.

Nefes kesen bir sezonun ardından şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Aboubakar bilmecesi yaşanıyor. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek Senegalli futbolcuya siyah-beyazlılar 2 milyon euro önerdi. Yıldız golcü bu teklife henüz yanıt vermezken Fenerbahçe'nin transferi bitirmek için devreye girdiği öğrenildi.

3.5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Ajansspor'un haberine göre; sarı-lacivertlilerin Kamerunlu golcüye senelik 2.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu bildirildi. Transferin gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcu için menajerinin yıllık 3.5 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 26 maça çıkan Aboubakar, 15 gol ve 5 asistlik performansıyla göz doldurdu.

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