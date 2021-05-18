Yılın transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızı için teklifini yaptı

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Vincent Aboubakar sakatlığı sonrası takımını şampiyonluk yolunda yalnız bırakmıştı. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Senegalli futbolcu için siyah-beyazlılar 2 milyon euroluk teklif yaptı. Bu sezon hücum hattında sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'nin de yıldız golcüyü kadrosuna katmak için devreye girdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin 2.5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu Aboubakar'ın 3.5 milyon euro istediği öne sürüldü.