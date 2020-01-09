: Yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Mane "Ben kral değilim" sözleriyle alkış aldı

09.01.2020 22:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:24

Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Mısır'ın Hurgada kentinde gerçekleşen törende sahibini buldu. İngiliz kulübü Liverpool'un Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı futbolcusu seçildi. Ödül töreni sonrası basın mensuplarına poz veren Mane, kendisine "Kral" diyen birine "Hayır, hayır. Kral değilim" yanıtını verdi. Mane'nin bu yanıtı birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

"ÇOK AÇ KALDIM, OKULA GİDEMEDİM"

Mane daha önce yaptığı açıklamada, "Ben çok aç kaldım, okula gidemedim, hep çalışmak zorundaydım. Şimdi neden 10 tane Ferrari, 8 tane pırlanta saat isteyeyim? Eğitimim yok ama bugün kazandığım her şeyi futbola borçluyum. O yüzden her şeyimle insanlara yardım ediyorum." demişti.

Haber Videosu