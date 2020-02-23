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Yıldız Kızlar Voleybol Birinciliği müsabakaları sona erdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yapılan Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Grup Eleme Müsabakaları sona erdi.

23.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:23
Yıldız Kızlar Voleybol Birinciliği müsabakaları sona erdi

Mersin'in ilçesinde yapılan Yıldız Kızlar Grup Eleme Müsabakaları sona erdi.


Bozyazı Şehit Murat Namdar Ortaokulu Salonunda gerçekleştirilen ve 12 ilden 12 kız voleybol takımının katıldığı müsabakalarda, A Grubunda Adana Özel Altıneller Ortaokulu, B Grubunda Mersin Pirireis Ortaokulu ve C Grubunda ise Antalya Hüseyin Ak Ortaokulu grup birinciliğini kazanarak, Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Yarı Finaline katılmaya hak kazandı.


Grup birincisi olarak Türkiye Yarı Finaline katılmaya hak kazanan takımların madalya ve başarı belgeleri Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik tarafından verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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