Yıldız Holding'den Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt değildir - Haberler Ekonomi
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Yıldız Holding'den Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt değildir

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Yıldız Holding'den yapılan açıklamada, Murat Ülker'in zincir marketlerdeki fiyat tartışmalarına ilişkin sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir cevap olmadığı bildirildi. Ülker'in sözlerinin Erdoğan'ın konuşmasından günler önce sarf edildiği belirtilerek, "İddialar kesinlikle art niyetlidir." denildi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, zincir marketlere yönelik fahiş fiyat suçlamasıyla ilgili "Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok" dedi. Ülker'in bu sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonlar yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor." sözlerine yanıt olarak algılanınca Yıldız Holding'ten yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Murat Ülker'in sözlerinin Erdoğan'a yanıt olmadığı belirtildi.

Yıldız Holding'den yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in basın buluşmasında bir gazeteciye verdiği yanıt sonrası, kamuoyunda bilgi kirliliğinin ve yanlış anlaşılmaların önüne geçme zorunluluğu doğmuştur. Murat Ülker'in basın mensuplarının zincir marketlerdeki fiyat tartışmalarına ilişkin değerlendirmesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlerde denetimlerin artacağına yönelik açıklamasıyla yakın veya uzak bir ilgisi bulunmamaktadır.

"İDDİALAR ART NİYETLİDİR"

Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından günler önce yapılan bu değerlendirmenin; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir cevap niteliği taşıdığına yönelik yorum ve iddialar kesinlikle art niyetlidir. Murat Ülker, çok daha önce yapılan toplantıda Yıldız Holding perakende grubunun enflasyon rakamlarının altında bir fiyat politikası izlediğini vurgulamış ve mesnetsiz fahiş fiyat uygulayan marketlerin ve üreticilerin denetlenmesinin enflasyonla mücadelede en etkili yöntemlerinden biri olacağını ifade etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Yıldız Holding'den Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt değildir
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Murat Ülker'den zincir marketlere yönelik 'fahiş fiyat' suçlamalarına yanıt: Milletin aklıyla alay etmeyin

Murat Ülker'den zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamalarına yanıt: Milletin aklıyla alay etmeyin
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