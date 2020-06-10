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Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan West Ham United'ın Ukraynalı futbolcusu Andriy Yarmolenko'nun menajeri Sergei Serebrennikov konuyla ilgili, "Fenerbahçe iddiaları Türk medyasının kurgu merakından ve saçmalamasından başka bir şey değil" ifadesini kullandı.

Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
10.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:12

İsmi Fenerbahçe ile anılan West Ham United'ın Ukraynalı kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko'nun menajeri Sergei Serebrennikov, iddialara yanıt verdi.

Serebrennikov ülke medyasına verdiği röportajda, "Karantina süreci sona erdi, Andriy takımıyla birlikte hazırlıklarını sürdürüyor. Hocası, sergilediği performanstan ötürü memnun. Fenerbahçe iddiaları Türk medyasının kurgu merakından ve saçmalamasından başka bir şey değil. Fenerbahçeliler alınmasın ama West Ham nere, Fenerbahçe nere? Takımı Andriy'den memnun ve ayrılık düşünmüyorlar. Andriy de takımında mutlu. Eğer böyle bir düşünceleri olursa bunu bize iletirler ve Andriy de açıklar, ancak dediğim gibi şu ana dek böyle bir düşünceleri olmadı."

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Yarmolenko, 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu West Ham United'da, geçirdiği sakatlıklar sebebiyle iki sezonda yalnızca 25 maça çıktı, 5 gol ve 2 asist üretti.

30 yaşındaki kanat oyuncusunun İngiliz kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

(Kaynak: Haber Global)

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