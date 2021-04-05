Yıldız futbolcudan hamile kalan modelden çarpıcı itiraf: Evlendiği gün bile mesaj attı

İngiltere, Jaqueline Sousa'nın çarpıcı itiraflarını konuşuyor. 33 yaşındaki model, evli bir Premier Lig futbolcusundan hamile kaldığını açıkladı. İki yıl süren ilişkilerinin sonunda futbolcunun evlendiğini ve kendisine düğün gecesi bile mesaj attığını söyledi.

Ada basınının ortaya çıkardığı olay Premier Lig'de bomba etkisi yarattı. Model Jaqueline Sousa, evli bir Premier Lig futbolcusundan çocuk sahibi olduğu açıkladı.

BALAYINDA BİLE ARADI

Sevgilisinin kendisini sürekli oyaladığını hatta düğün gecesinde bile kendisine mesajlar attığını ifade eden Sousa, The Sun'a verdiği özel röportajda yaşadığı olayları anlattı. Güzel model iki yıllık süren ilişkinin sonunda sevgilisinin evlendiğini balayında bile kendisini aradığını itiraf etti.

"EVLENDİĞİ GÜN BİLE BANA MESAJLAR ATTI"

Premier Lig futbolcusunun sevgilisi Jaqueline Sousa, çocuğunu doğurduktan sonra oyuncunun kulübüne de şikayette bulundu. Nafaka ödemeleri için babalık davası açan Sousa, kulübe de mektup gönderdi. Güzel model, düğün günü kendisine mesajlar atıldığını fakat bebeğine sahip çıkılmadığını belirtti.

"EVLENDİĞİ GECE ONDAN AYRILDIM"

Jaqueline Sousa şunları söyledi: "Düğün töreni ve partisi sırasında bile bana her zaman mesaj attı. Evlendiği gece ondan ayrıldım çünkü bu benim için çok fazlaydı"