Yıldırım, tekstil sektörüne kalifiye eleman yetiştiriyor

Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla fark oluşturan Yıldırım Belediyesi ; istihdamın artırılması ve genç işsizliğin azaltılması hedefiyle önemli projelere imza atıyor. Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde hafta içi her gün "Simetri Programı ile Bilgisayar Destekli Jakarlı Desen Tasarımı Eğitimi" veriliyor. 20 kişilik eğitim sınıflarında estetik, teknik ve maliyet bazlı yorumlama, dokuma kumaşları, üretim planlarını oluşturma ile kumaş tasarımı ve desen çizme çalışmaları uygulamalı olarak gösteriliyor. Eğitimlerle kursiyerleri donanımlı hale getiren Yıldırım Belediyesi, düzenlediği teknik gezilerle de öğrencilerin tecrübe kazanmasını sağlıyor. Bu kapsamda bir tekstil firmasını ziyaret eden gençler, öğrendikleri bilgileri yerinde pekiştirme imkanı buldu. Fabrikayı gezen gençler, sektörle ilgili merak edilenleri sorarak yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan, kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler, moda evleri, hazır giyim ve tasarım sektörü ile nakış atölyelerinde çalışabilecek.

"Öğrenerek meslek sahibi oluyorlar"

Nitelikli ara elemanın yetiştirilmesi ve mesleki bilgi ile becerinin arttırılması hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Genç nüfusun, istihdam açığı olan meslek gruplarında becerilerini geliştirebilmesi ve iş hayatına kazandırılması için farklı alanlarda eğitimler veriyoruz. 'Bilgisayar destekli jakarlı desen tasarımı eğitimi' de bunlardan biri. 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize estetik, dokuma kumaşları ve desen çizme gibi sektörle ilgili eğitimler verildikten sonra teknik geziler düzenliyoruz. Bu gezilerde öğrenciler saha deneyimi kazanıyor ve sektörle ilgili merak ettiği soruların cevaplarını buluyor. Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde gençlerimize hem meslek öğretiyoruz hem de iş bulmalarına yardım ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA