Yıldırım Mert Çetin resmen Roma'da

16.08.2019 20:07

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nde forma giyen Yıldırım Mert Çetin'i transfer ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk defans oyuncusu Mert Çetin, artık Roma futbolcusu" ifadesini kullandı.

Yıldırım Mert Çetin'in transferini 30 saniyelik bir görüntü eşliğinde sosyal sorumluluk kampanyasıyla duyuran İtalyan temsilcisi, Gençlerbirliği ile 3 milyon avro ve futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay karşılığında anlaşıldığını kaydetti.

Açıklamada, Yıldırım Mert Çetin'le 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve 22 yaşındaki oyuncunun yeni takımında 15 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi, "Mert Çetin'i Roma'ya getirdiğimiz için mutluyuz. Kendisi genç ama büyük gelecek vadediyor. Umarım, bizim kendisinde gördüğümüz potansiyeli çok kısa sürede teyit eder." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım Mert Çetin ise yaptığı açıklamada, "Giymeye hazırlandığım bu formanın önemini biliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu, kelimelerle tarif edemeyeceğim bir duygu. Kulübün ve taraftarın beklentilerini karşılayabileceğime eminim." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Yıldırım Mert Çetin'in eski kulübü Gençlerbirliği'nin Twitter hesabından genç oyuncunun takım arkadaşlarıyla çekilmiş bir fotoğrafı, "Yolun açık olsun Mert" mesajıyla paylaşılırken, Roma'nın Türkçe Twitter hesabından da bu mesaja yanıt geldi. Sarı-kırmızılı İtalyan ekibinden, "Her şey için teşekkür ederiz. Merak etmeyin Mert Çetin'e göz kulak olacağız." mesajı paylaşıldı.

Kaynak: AA