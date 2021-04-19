Yıldırım Gürses - Bir Garip Yolcuyum şarkı sözleri! Bir Garip Yolcuyum şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Yıldırım Gürses - Bir Garip Yolcuyum şarkı sözleri! Bir Garip Yolcuyum şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Yıldırım Gürses - Bir Garip Yolcuyum şarkı sözleri! Bir Garip Yolcuyum şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Türk şarkıcı ve besteci Yıldırım Gürses'in en iyi şarkılarının sözleri merak ediliyor. Merak edilen şarkıları arasında Bir Garip Yolcuyum geliyor. Peki Bir Garip Yolcuyum şarkısının sözleri nelerdir? Yıldırım Gürses - Bir Garip Yolcuyum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programında bugün Yıldırım Gürses'in şarkıları söylenecek. Peki Yıldırım Gürses - Bir Garip Yolcuyum şarkısının sözleri nelerdir?

YILDIRIM GÜRSES - BİR GARİP YOLCUYUM ŞARKI SÖZLERİ

Bir garip yolcuyum hayat yolunda

Yolunu kaybetmiş perişanım ben

Mecnun misali gurbet ellerde

Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben

---

Yalan dünya her şey bomboş

Hancı sarhoş yolcu sarhoş

---

Bir gün gibi sanki geçti seneler

Ümidim kayboldu perişanım ben

Alın yazımmış hayat yolunda

Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben

---

Yalan dünya herşey bomboş

Hancı sarhoş yolcu sarhoş

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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