Yıldırım Gürses - Bir Garip Yolcuyum şarkı sözleri! Bir Garip Yolcuyum şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Türk şarkıcı ve besteci Yıldırım Gürses'in en iyi şarkılarının sözleri merak ediliyor. Merak edilen şarkıları arasında Bir Garip Yolcuyum geliyor. Peki Bir Garip Yolcuyum şarkısının sözleri nelerdir? Yıldırım Gürses - Bir Garip Yolcuyum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şarkılar Bizi Söyler programında bugün Yıldırım Gürses'in şarkıları söylenecek. Peki Yıldırım Gürses - Bir Garip Yolcuyum şarkısının sözleri nelerdir?
YILDIRIM GÜRSES - BİR GARİP YOLCUYUM ŞARKI SÖZLERİ
Bir garip yolcuyum hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş perişanım ben
Mecnun misali gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
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Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
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Bir gün gibi sanki geçti seneler
Ümidim kayboldu perişanım ben
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
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Yalan dünya herşey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş